Autosportbaas Todt staat achter laat annuleren race van Melbourne

Jean Todt staat nog steeds achter zijn beslissing om de Grote Prijs van Australië in de Formule 1 pas op het laatste moment te annuleren. “Kritiek hebben is soms heel makkelijk”, zegt de voorzitter van de internationale autosportbond FIA. “Maar het is niet eerlijk om kritiek te hebben op wat er in Australië is gebeurd.”

De eerste race van het seizoen, gepland voor 15 maart, werd pas vlak voor de eerste vrije training afgelast. Het hele circus van de Formule 1 was al dagen in Melbourne, terwijl het coronavirus zich steeds verder over de wereld verspreidde. De FIA annuleerde de race nadat de renstal van McLaren zich had teruggetrokkenomdat een medewerker van het team positief getest was. “Ik denk nog steeds dat het een goede beslissing was om naar Australië te reizen”, zegt Todt. “We moeten fouten accepteren, maar ik zie Australië niet als een fout.”

De Formule 1-kalender telde dit jaar 22 wedstrijden, waarvan er inmiddels negen zijn afgelast dan wel uitgesteld vanwege het coronavirus. Ook de race in Zandvoort is uitgesteld. De FIA overweegt het seizoen in de zomer zonder publiek te hervatten. Ook bestaan er plannen voor kortere raceweekeinden en worden de laatste wedstrijden van het seizoen mogelijk pas volgend jaar verreden.