Wereldkampioen Frodeno haalt 2 ton op met triatlon in eigen huis

De Duitse toptriatleet Jan Frodeno heeft meer dan 200.000 euro opgehaald met een triatlon voor het goede doel. De olympisch kampioen van 2008 en drievoudig werelkampioen Ironman legde in zijn huis in het Spaanse Girona de wedstrijd af over de langste afstand. Hij zwom 3,8 kilometer in zijn privézwembad, fietste 180 kilometer op de rollenbank en sloot af met een marathon (42,195 kilometer) op de loopband. Het geld is bestemd voor hulp aan de ziekenhuizen in Girona, waar veel mensen liggen die besmet zijn met het coronavirus.

“Soms heb je gekke ideeën nodig”, zei Frodeno voor hij aan zijn exercitie begon. “Het is een grote mentale uitdaging om deze 226 kilometer te bedwingen binnen een straal van 5 meter.” Hij deed er uiteindelijk 8 uur, 33 minuten en 40 seconden over, dik een uur langer dan zijn wereldrecord op de Ironman, dat staat op 7.35.39.

De vrouw van de 39-jarige Duitser voorzag hem gedurende zijn triatlon thuis rijkelijk van bananenbrood . “Dit is de eerste Ironman waarin ik meer calorieën eet dan ik verbrand.”

Bekende sporters steunden Frodeno via een online-video, onder wie Boris Becker, Mario Götze, André Schürrle en Andrea Petkovic. De Zwitserse oud-wielrenner Fabio Cancellara fietste gelijktijdig op zijn rollenbank met Frodeno op een online-platform.