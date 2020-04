Prudhomme: zonder Tour in 2020 zouden teams moeten stoppen

Het organiseren van de Tour de France in 2020 is van groot belang voor het voortbestaan van sommige wielerploegen. Dat zei Tourbaas Christian Prudhomme vanwege het verplaatsen van de start van de Tour naar eind augustus.

“Iedereen in de wielerwereld steunde het idee, zelfs degenen die ons meestal niet mogen”, aldus Prudhomme. “Sommige teams zeiden dat ze in 2020 zouden moeten stoppen zonder de Tour. De Tour vormt daarom de basis van de herziene kalender.”

Sponsors investeren vooral in wielerteams voor de televisieaandacht; de Tour de France is een van ’s werelds meest bekeken evenementen, na de Olympische Spelen en het WK voetbal.

De route van de Tour blijft nagenoeg onveranderd, maar volgens Prudhomme “moet er soms iets worden veranderd als we door grotere steden gaan”. Verder zegt Prudhomme de aanbevelingen die ten tijde van de Tour gelden met betrekking tot het coronavirus te zullen opvolgen.

Prudhomme hoopt dat de Tour niet de eerste wedstrijd op de kalender zal worden. “Renners hebben een paar maanden nodig om zich voor te bereiden op een evenement als de Tour. Eerst vier, vijf of zes weken op de weg trainen en dan een paar etappekoersen voor de Tour”, zei hij.

Dat betekent dat het Critérium du Dauphiné, een voorbereidingswedstrijd voor de Tour, naar verwachting ergens in augustus zal plaatsvinden, zei Prudhomme. “Die wedstrijd duurt misschien vijf of zes dagen in plaats van acht.”

Prudhomme is blij met de keuze voor augustus en september, omdat dat ook een betere maand is voor de hotelsector.