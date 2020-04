Rentree Badr Hari uitgesteld vanwege coronavirus

De terugkeer in de ring van kickbokser Badr Hari laat nog even op zich wachten. Hari zou het op 20 juni in het Rotterdamse Ahoy opnemen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Organisator Glory heeft het gevecht vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Reeds gekochte tickets blijven geldig, naar een nieuwe datum wordt nog gezocht. “Het is een noodzakelijke maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het virus en de bescherming van onze fans, atleten en staf. We hopen snel weer samen te komen als de omstandigheden dat toelaten”, aldus Glory-baas Marshall Zelaznik.

Hari kwam niet meer in actie sinds hij in december in het uitverkochte Arnhemse GelreDome uitkwam tegen Rico Verhoeven. De 35-jarige Marokkaanse zwaargewicht raakte geblesseerd en moest opgeven. Daarvoor had hij in de partij Verhoeven al twee keer tegen het canvas geslagen.