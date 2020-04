Dumoulin rijdt finale Gold Race in huisje op de Cauberg

De echte Amstel Gold Race kon zondag niet doorgaan vanwege het nieuwe coronavirus, maar heel wat profs en recreanten hebben toch de finale van de Nederlandse klassieker kunnen rijden. Dat deden ze virtueel, via het platform Bkool. Tom Dumoulin deed dat in een vakantiehuisje op de Cauberg.

De Giro-winnaar van 2017 zat daar op een interactieve fietstrainer, met een scherm voor zich waarop hij het parcours zag. Dumoulin trapte de laatste 26 kilometer van de Gold Race weg, met venijnige klimmetjes als de Keutenberg en de Cauberg. De digitale finish lag, net als in het echt, in Vilt. De virtuele toerversie van de Gold Race was live via Facebook te volgen.

“Dit is een prachtige oplossing”, zei koersdirecteur Leo van Vliet. “Maar ik hoop toch dat we dit jaar nog echt kunnen koersen. Want kijk naar Tom, je moet ook niet zo’n zes maanden op zo’n hometrainer blijven rijden. Ik rijd in de winter ook wel op zo’n ding. Maar als je het zonnetje ziet en het is 20 graden, verlang je toch ook al snel weer naar buiten.”

Van Vliet hoopt dat de Gold Race, die moest worden uitgesteld vanwege het coronavirus, later dit jaar alsnog kan worden gehouden. “Maar eerst moeten we iets verschrikkelijks in de wereld hebben opgelost. Heel veel mensen zijn daar mee bezig. Ik bekijk het van de positieve kant, ik denk nog steeds dat we dit jaar kunnen gaan rijden. Maar als het niet kan, dan kan het niet.”

Dumoulin wacht vanwege fysieke problemen in het voorjaar nog altijd op zijn officiĆ«le debuut voor Jumbo-Visma. De 29-jarige Limburger hoorde deze week dat de Tour met twee maanden is uitgesteld en nu eind augustus begint. “Ik denk dat de kans best groot is dat het alsnog niet doorgaat”, aldus Dumoulin. “Maar voor hetzelfde geld ook wel en dan is dit de best mogelijke optie. Het heeft voor mij alleen geen zin om nu keihard te trainen en mezelf heel moe te maken. Ik probeer fit en in conditie te blijven. Als blijkt dat de koersen gaan plaatsvinden, is er nog genoeg tijd om op te bouwen.”