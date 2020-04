Silverstone is bereid twee Formule 1-races te huisvesten

De organisatie van de GP van Groot-Brittanniƫ heeft aangegeven dat er, indien nodig, twee opeenvolgende races op het circuit van Silverstone kunnen worden verreden. Dat heeft circuitbaas Stuart Pringle gezegd. De races zullen dan verreden worden zonder publiek.

Het voorstel wordt momenteel door Formula One Group besproken. Geen enkel circuit heeft ooit in hetzelfde seizoen twee races achter elkaar georganiseerd. Door races op hetzelfde circuit te houden wordt er minder gereisd en kunnen er bovendien meer races worden gehouden in de resterende maanden van het door het coronavirus geteisterde seizoen.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat zo kunnen organiseren. We hebben veel ervaring en veel kennis, waardoor we het zeker aankunnen”, aldus Pringle, die meerdere opties heeft besproken. Zowel twee races in hetzelfde weekend als races in twee opeenvolgende weekends is mogelijk.

Er is dit weekend nog geen race verreden, maar de organisatie hoopt toch nog tot een stuk of vijftien races te kunnen komen. “Ik denk dat begin mei een kalenderbrede beslissing genomen zal worden”, aldus Pringle.