Japanse viroloog pessimistisch over doorgaan Spelen in 2021

De Japanse viroloog Kentaro Iwata vreest dat de Olympische Spelen van Tokio ook volgend jaar niet kunnen doorgaan. Iwata, professor infectieziekten op de universiteit van Kobe, denkt dat het coronavirus ook in de zomer van 2021 nog over de wereld rondwaart.

“Om de Spelen te kunnen houden, zijn er twee voorwaarden: Japan moet het coronavirus onder controle hebben en wereldwijd moet het onder controle zijn. Want je nodigt atleten en fans vanuit de hele wereld uit”, zei Iwata in gesprek met internationale pers. “Ik denk dat Japan in staat is om deze ziekte volgend jaar onder controle te hebben. Althans, dat hoop ik. Ik denk alleen niet dat dit overal ter wereld zo zal zijn. Wat dat betreft ben ik erg pessimistisch over dat de Spelen volgende zomer gehouden kunnen worden.”

De viroloog denkt dat Tokio de Spelen alleen kan huisvesten als er geen publiek welkom is of als er minder deelnemers zijn. De Spelen zouden eigenlijk al komende zomer zijn, maar Japan en het Internationaal Olympisch Comité besloten het mondiale sporttoernooi een jaar uit te stellen vanwege de pandemie.