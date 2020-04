‘Ongehoorzame’ Brady maakt slechte beurt in Tampa

American footballer Tom Brady heeft een slechte beurt gemaakt in zijn nieuwe woonplaats Tampa. De beroemde quarterback, zesvoudig winnaar van de Super Bowl, werd betrapt terwijl hij in een afgesloten park aan het sporten was. Jane Castor, de burgemeester van Tampa, vertelde dat aan haar collega Rick Kriseman van St. Petersburg tijdens een videogesprek dat op Facebook werd uitgezonden.

“Ik zeg altijd tegen mensen: ik ben niet van het roddelen, dus je hebt het niet van mij gehoord”, zei Castor tegen Kriseman. “Maar goed, zoals je weet zijn onze parken vanwege het coronavirus gesloten. Onze medewerkers houden in de gaten of mensen niet toch contactsporten doen. Eén van hen zag in een afgesloten park iemand een work-out doen. Ze heeft hem verteld dat het park dicht was. Het bleek om Tom Brady te gaan.” Kriseman kon wel lachen om de ‘roddel’ van Castor.

Brady (42) verruilde onlangs New England Patriots, de club waarmee hij zes keer kampioen van de NFL werd, voor Tampa Bay Buccaneers. Volgens Amerikaanse media heeft Brady zijn intrek genomen in een riante villa, die hij huurt van voormalig tophonkballer Derek Jeter.