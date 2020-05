American footballcompetitie niet naar Londen en Mexico-Stad

Het nieuwe seizoen van de American footballcompetitie NFL wordt volledig in de Verenigde Staten afgewerkt. Vier geplande duels in Londen en een voorgenomen wedstrijd in Mexico-Stad zijn vanwege het coronavirus geschrapt.

De NFL is van plan om het seizoen zoals gepland op 10 september te beginnen. De vorige competitie eindigde op 2 februari met de Super Bowl.

“We zijn van plan om later volgende week het volledige seizoensprogramma bekend te maken dat begint met de ‘Kick-off’ op 10 september en zal eindigen met de Super Bowl in Tampa op 7 februari”, meldde de NFL-woordvoerder. Het is nog niet bekend of er toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden.