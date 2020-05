Wielrensters blij verrast met primeur Parijs-Roubaix

Wielrensters Ellen van Dijk en Lucinda Brand zijn blij verrast met de primeur van Parijs-Roubaix op de herziene wielerkalender voor de Womens WorldTour. De Noord-Franse kasseienklassieker wordt volgens die planning op 25 oktober voor de allereerste keer verreden door de wielrensters.

“Ik ben super enthousiast dat we een vrouwenwedstrijd van Parijs-Roubaix krijgen”, reageert Van Dijk via haar team Trek-Segafredo. “Ik denk dat veel rijdsters ernaar uitkijken dat we eindelijk die koers kunnen rijden. Misschien is dat het pluspunt van deze lastige periode. Doordat de wedstrijd van de mannen moest worden verplaatst naar de herfst is het mogelijk geworden dat er ook een vrouwenwedstrijd kan worden georganiseerd.”

“Het is goed dat er eindelijk een kalender voor de vrouwen is”, zegt teamgenote Lucinda Brand. “Natuurlijk is het op dit moment lastig te voorspellen of we alle wedstrijden kunnen rijden, maar het geeft ons in ieder geval een doel om naar toe te werken en dat helpt echt, vooral mentaal. Natuurlijk is er de verrassing van Parijs-Roubaix, wat heel gaaf is. Dit is echt een stap vooruit en een waarvan ik niet verwacht had dat die dit jaar zou gebeuren.”