Bayern-doelman Neuer: wij spelers dragen verantwoordelijkheid

Doelman Manuel Neuer van Bayern München en het Duitse nationale elftal heeft kort voor een mogelijk besluit over een herstart van de Duitse competitie een appel op zijn collega’s in de Bundesliga gedaan. “Wij als profvoetballers dragen de verantwoordelijkheid voor onze beroepsgroep. Het moet duidelijk zijn dat het nu op ons aankomt”, schrijft de doelman in een gastbijdrage in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bondskanselier Angela Merkel en de overheden van zestien deelstaten nemen woensdag mogelijk een besluit over een herstart van de Duitse voetbalcompetitie. Die ligt sinds half maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Volgens Neuer is de afgesproken medische aanpak van de Duitse voetballiga DFL het hoogst haalbare. “Het is nu aan eenieder bij de clubs en in zijn omgeving dit gedisciplineerd uit te voeren.” Neuer waarschuwt daarnaast dat “bij een afgelasting van het seizoen de Bundesliga zoals we die nu kennen, niet meer zal bestaan.”

De profvoetballers dragen daarom volgens de aanvoerder van de ‘Mannschaft’ de verantwoordelijkheid voor alle clubs, voor tienduizenden arbeidsplaatsen in verschillende branches en “niet in het minste voor alle fans voor wie voetbal een belangrijk deel van hun leven is”. “We waren de lievelingen van een hele natie toen we op 13 juli 2014 wereldkampioen werden in Stadion Maracanã in Rio de Janeiro, nu moeten we een ander shirt dragen, dat van maatschappelijke voorbeelden.”