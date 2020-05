Marathon Rotterdam en Amstel Gold Race weer in onzekerheid

De marathon van Rotterdam en de Amstel Gold Race hebben dit jaar al een nieuwe datum gekregen vanwege de coronacrisis en mogelijk moeten beide evenementen opnieuw worden verschoven. De organisatie van de hardloopwedstrijd probeert bij de overheid meer duidelijkheid te krijgen naar aanleiding van de brief die minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer stuurde. Leo van Vliet, koersdirecteur van de Gold Race, blijft ondertussen positief.

De Jonge schrijft dat “massale evenementen met een landelijke uitstraling” eigenlijk pas gehouden kunnen worden als er een vaccin is. “En niemand weet hoelang dat gaat duren”, aldus de minister. “We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

De Gold Race (verplaatst van 19 april naar zaterdag 10 oktober) en de marathon van Rotterdam (van 5 april naar zondag 25 oktober) zijn zulke massa-evenementen. In Rotterdam wordt al wekenlang nagedacht over diverse scenario’s. De gezondheid van medewerkers, toeschouwers en deelnemers staat daarbij op de eerste plaats. De organisatie, die niet inhoudelijk wil reageren op de brief van De Jonge, volgt dus strikt de adviezen van de overheid.

Van Vliet heeft goede hoop dat ‘zijn’ wielerwedstrijd door de Limburgse heuvels toch gehouden kan worden. “We geven niet op en kijken naar de positieve dingen. Ik roep al weken dat volgens mij de enige oplossing is dat er een vaccin of medicijn komt. En daar wordt nu veel geld en energie in geïnvesteerd”, aldus de koersdirecteur. “Ik ben blij dat wij een plek hebben gekregen op de nieuwe wielerkalender. Hopelijk gaat Mathieu van der Poel de Gold Race nu toch rijden en is Tom Dumoulin dan ook in topvorm. Ik blijf optimistisch.”

Sportkoepel NOC*NSF hield het bij een korte reactie. “De sport en andere betrokken branches zullen zich de komende maanden in moeten stellen op mogelijk een deel van het jaar nog wedstrijden en sportevenementen zonder publiek”, aldus een woordvoerder. De Formule 1-race in Zandvoort wordt vermoedelijk uitgesteld naar volgend jaar. De TT van Assen gaat dit jaar sowieso niet door.