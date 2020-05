Prudhomme mikt op Tour de France voor vrouwen in 2022

De organisatie van de Tour de France werkt ook aan een etappekoers voor wielrensters. Volgens directeur Christian Prudhomme zou de vrouwen-Tour mogelijk in 2022 kunnen worden verreden.

“De kalender voor dit jaar ligt nu vast en volgend jaar zijn de Olympische Spelen, dus 2022 is het meest logische. We willen uitbreiden en stap voor stap het aantal vrouwenwedstrijden vergroten”, zegt Prudhomme, die eerder in de week al onthulde dat er een Parijs-Roubaix voor vrouwen komt. Die wordt dit jaar al gereden, op dezelfde dag als de mannen (zondag 25 oktober).

Er is al een Ronde van Italië voor wielrensters, de Giro Rosa. De plannen voor herinvoering van een Tour voor vrouwen, die tot aan 2009 al bestond, zijn er al langer. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een eendaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Dit jaar zou die koers op de slotdag op de Champs-Élysées zijn. Nu de Tour vanwege het coronavirus met twee maanden is uitgesteld, staat La Course op de openingsdag (29 augustus) in Nice op het programma.