Voorzitter ATP weigert tennisjaar 2020 als verloren te beschouwen

Andrea Gaudenzi, de voorzitter van de ATP, heeft de hoop dat er in 2020 nog getennist wordt nog niet opgegeven. Veel tennissers, waaronder Kiki Bertens, lieten onlangs blijken dat zij niet uitsluiten dat er pas in 2021 weer op professioneel niveau gespeeld wordt.

“Het zou onverstandig zijn om nu al een punt achter het seizoen te zetten. Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar we willen het optimistisch bekijken”, aldus Gaudenzi.

“Het is duidelijk dat er meerdere opties zijn; bijvoorbeeld spelen achter gesloten deuren of leven met reisbeperkingen die gelden. Maar we hebben deze beslissingen nog niet genomen omdat het allemaal hypothetische scenario’s zijn.”

Tot half juli wordt er niet gespeeld en op 15 mei wordt er beslist over de toernooien na Wimbledon. Dat grandslamtoernooi besloot de editie van 2020 te schrappen. Roland Garros en de US Open staan in het najaar nog wel op de kalender. “Begin juni zullen we waarschijnlijk meer weten over de Amerikaanse nazomer”, voorspelt de voorzitter.

Waar sommige voetbalcompetities de intentie hebben weer in actie te komen, is dat voor toernooi-organisatoren aanzienlijk moeilijker. De deelnemers komen uit diverse werelddelen en overal gelden andere reisrestricties. “Je kunt inschatten dat het vrij onwaarschijnlijk is dat alle landen hetzelfde beleid zullen voeren met betrekking tot reisbeperkingen”, aldus de Italiaan.

“AustraliĆ« zit vandaag bijvoorbeeld in een compleet andere fase dan het Verenigd Koninkrijk. Kijk naar Zweden, waar ze een heel andere aanpak hebben gekozen. We zouden waarschijnlijk vandaag nog een toernooi in Zweden kunnen spelen. Maar kunnen er vandaag honderd spelers naar Zweden reizen? Nee. Dus dat is de uitdaging.”