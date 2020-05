Tijdelijke kliniek bij Maracanã-stadion in Rio de Janeiro geopend

De tijdelijke kliniek bij het befaamde Maracanã-stadion in Rio de Janeiro is zaterdag officieel geopend. In het provisorische ziekenhuis kunnen coronapatiënten worden opgevangen en verpleegd. Er zijn voorlopig 170 bedden beschikbaar. De medische locatie werd in 38 dagen opgebouwd en ingericht.

Anders dan in het Pacaembu-stadion in São Paulo zijn de bedden en de medische apparaten in Maracaña niet op het speelveld neergezet, maar in het ernaast gelegen atletiekstadion. Het voetbalveld moet vooralsnog beschikbaar blijven voor wedstrijden in de Braziliaanse competitie. Sommige profclubs willen om financiële redenen zo snel mogelijk het onderbroken seizoen hervatten, maar stuiten daarbij op veel onbegrip en kritiek. “Het voetbal moet even wachten, het hele openbare systeem staat op instorten”, zei voorzitter Nelson Mufarrej van Botafogo, een van de voetbalclubs die geen voorstander zijn van een snelle hervatting van de competitie.

In Brazilië moet volgens de laatste verwachtingen de piek in de coronapandemie nog komen. In de afgelopen week zijn dagelijks meer dan 600 doden door Covid-19 geregistreerd. Op basis van officiële cijfers zijn in het Zuid-Amerikaanse land inmiddels ruim 10.000 mensen aan het longvirus overleden.