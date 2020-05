‘Van der Poel heeft dit seizoen nog aantal mooie doelen’

De Belgische wielerploeg van Mathieu van der Poel mag in het danig ingekorte seizoen deelnemen aan vijf klassiekers, mits die kunnen doorgaan in de huidige coronatijden. Dat heeft Christoph Roodhooft op Sporza gezegd. Hij is ploegleider van Alpecin-Fenix, dat nog geen UCI WorldTour-status heeft en veelal op wildcards is aangewezen.

“We zijn al zeker van vijf monumenten”, liet Roodhooft weten. “Daarmee heeft Mathieu van der Poel toch een aantal mooie doelen. Het peloton zal in het najaar ook veel meer verdeeld zijn dan normaal. Er zullen zeker kansen komen die we niet zullen laten liggen.”

Het onderbroken wielerseizoen wordt nu, mits de maatregelen tegen het coronavirus het toestaan, hervat met de Strade Bianche op 1 augustus. “Nu zijn we nog een paar weken in relatieve rustmodus en dan kunnen we opbouwen naar augustus”, legde Roodhooft uit.

“De winter zal wel korter worden, dat klopt. Voor jongens die dubbelen zoals Van der Poel of Wout Van Aert zal de winter beperkt zijn”, doelde hij op de combinatie met het veldrijden. “De rest van onze ploeg moet wel direct aan de bak in het veld, maar Mathieu zal misschien maar tien crossen rijden.”