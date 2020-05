Dopingautoriteit maakt doorstart met controles

Van vrijwel ‘nul’ hoopt de Dopingautoriteit de komende weken de dopingcontroles in aantal weer naar het normale niveau te krijgen. “Het controleprogramma heeft erg geleden onder de coronacrisis. We bereiden ons nu voor op het uitvoeren van het aantal controles aan huis zoals we dat gewend waren. Uiteraard wel met de nodige aanvullende maatregelen”, zegt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit.

De dopinginstantie bedacht zelfs een procedure waarin de sporter op zijn stoep een doos zou aantreffen met daar bovenop een laptop. In de doos zouden dan de benodigde spullen voor een controle zitten, terwijl de sporter met de laptop zou zijn verbonden met een controleur die buiten in een busje zijn handelingen – op het afleveren van de urine na – zou volgen. Het RIVM oordeelde echter dat die methode “te vergaand” was, terwijl wereldantidopingbureau WADA om aanvullende voorwaarden vroeg om de testmethode goed te keuren.

Het idee was bij contact tussen controleur en sporter nog verder te gaan dan de 1,5 meter afstand die geadviseerd wordt. Ram: “We hebben nu besloten de contactloze procedure alleen in te zetten als er specifieke redenen zijn. Als er sprake is van een sporter met een besmetting of klachten, of een sporter die in contact is geweest met een mogelijk besmet persoon.”

In dat geval ontvangt de sporter wel een doos met materiaal dat nodig is voor een controle, met de laptop. De sporter kan op die manier ook volgen hoe de controleur de gegevens elektronisch invult waarna hij via een audio-opname een mondelinge bevestiging geeft.

De procedure met doos was een variant van de Deense testprocedure, waarbij de toevoeging van de laptop nieuw was. “Op basis van de adviezen van het RIVM en het WADA gaan we nu gewoon weer testen op de manier die we gewend zijn, waarbij wel al het materiaal gedesinfecteerd zal zijn en we ook spullen als mondkapjes en handschoenen meebrengen. Het aantal controles hopen we weer op het oude niveau te krijgen, althans de controles buiten competitie”, is de wens van Ram. “Aangezien er geen wedstrijden zijn, missen we die controles voorlopig nog wel.”