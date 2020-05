Financiële steun voor atleten die naar Spelen gaan

Atleten die zich hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, kunnen bij World Athletics aankloppen voor financiële hulp. De mondiale federatie kondigde ruim twee weken geleden aan een noodfonds op te zetten met daarin 500.000 dollar, ruim 450.000 euro. World Athletics verbindt wel voorwaarden aan het ontvangen van een donatie, die maximaal 4000 dollar bedraagt (omgerekend bijna 3700 euro).

Het noodfonds is bedoeld voor atleten die al hebben voldaan aan de eisen voor deelname aan de Spelen van Tokio, die vanwege de coronacrisis met een jaar zijn verplaatst naar de zomer van 2021. Een atleet mag ook nooit de dopingregels hebben overtreden en hij of zij moet aantonen aanzienlijk minder inkomen te hebben in vergelijking met vorig jaar.

Atleten die in hun discipline in de top 6 van de wereldranglijst staan komen niet in aanmerking voor financiële hulp en dat geldt eveneens voor atleten die afgelopen jaar in de Diamond League meer dan 6000 dollar hebben verdiend. Een atleet die afgelopen jaar bij de eerste 6 eindigde in een wedstrijd met het zogeheten Golden Label, kan ook niet aankloppen bij de mondiale federatie voor een donatie.

Een groot deel van het geld in het noodfonds komt van de foundation die de wereldatletiekbond in 1986 oprichtte om charitatieve doelen te ondersteunen. Sebastian Coe, die als voorzitter van World Athletics samen met een aantal gerenommeerde atleten de voorwaarden voor hulp opstelde, hoopt dat het noodfonds door particulieren nog wordt aangevuld. “Het is duidelijk dat we ons bij de verdeling van het geld moeten richten op de atleten die vermoedelijk volgend jaar meedoen aan de Spelen van Tokio en nu moeite hebben om hun basisbehoeften te betalen vanwege het inkomstenverlies tijdens deze pandemie”, aldus Coe.