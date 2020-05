Profcriterium Daags na de Tour ook in september

Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, staat vooralsnog op de wielerkalender die de internationale bond UCI deze week publiceerde. Organisator Pierre Hermans houdt ondanks de coronacrisis de moed erin: “Als de Tour doorgaat, gaat onze wedstrijd ook door. Mits het mag. We staan niet boven ‘Den Haag’ en het RIVM.”

De Tour de France werd vanwege de coronamaatregelen al met twee maanden uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat er van 29 augustus tot en met 20 september wordt gefietst in Frankrijk. Een dag later volgt dan Boxmeer, traditiegetrouw de eerste wedstrijd waar met name de Nederlandse uitblinkers zich laten zien aan het publiek.

Terwijl de meeste criteriums vanwege het uitstel en afhakende sponsors een jaar overslaan, wil Hermans in Boxmeer toch wat Tourhelden aan de start zien te krijgen. “Al beseffen we dat we met de kalender zoals die er nu uitziet voor het najaar, niet zo’n aantrekkelijk deelnemersveld als andere jaren zullen hebben.”

Hermans wordt er vaak op aangesproken, “Junioren en amateurs willen graag onze wedstrijd rijden. Sponsoren haken ook niet af, ook al omdat het goed gespreid is. Onze hoofdsponsor levert nog geen 10 procent van het totale sponsorbedrag. In het dorp hoor ik vaak: Pierre, zorg ervoor dat het doorgaat. Iedereen staat er achter.” Op 15 juni wordt er weer gesproken met alle betrokkenen. Hermans: “We moeten langzaamaan wat gaan regelen. En we hebben ook te maken met de politie, de brandweer, de 1,5 meterregel. Het moet allemaal wel kunnen natuurlijk.”