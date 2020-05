Leclerc bootst beruchte dollemansrit na in straten Monaco

Monaco sluit zondagochtend alle wegen af in de stad, zodat de Franse regisseur Claude Lelouch een kort film kan opnemen. Hij legt vast hoe plaatselijke held en Formule 1-coureur Charles Leclerc in zijn eentje een rondje over het beroemde stratencircuit in het prinsdom racet in een Ferrari.

De film wordt opgenomen op de dag dat eigenlijk de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 zou worden verreden. De race uit de Formule 1, een van de beroemdste ter wereld, is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Regisseur Lelouch wil in Monaco een soort remake maken van zijn beruchte film ‘C’├ętait un rendez-vous’ uit 1976. Het betreft een dollemansrit door Parijs op de vroege morgen. Destijds had de regisseur geen toestemming van de autoriteiten.

Leclerc, de 22-jarige coureur van Ferrari, is blij dat hij eventjes in het echt mag racen. “Ik kan niet wachten”, twitterde de Monegask, die later zondag ook weer in de simulator stapt voor de virtuele Grote Prijs van Monaco.