Geen record voor wielrenner Buchmann in ‘Everest Challenge’

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann gaat toch niet de boeken in als de nieuwe recordhouder van de zogeheten Everest Challenge. De 27-jarige coureur van Bora-hansgrohe heeft volgens de organisatie van de uithoudingsproef niet voldaan aan alle voorwaarden.

De nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar reed afgelopen vrijdag steeds weer opnieuw de Haiminger Berg in het Ötztal in Tirol in Oostenrijk op, een klim van 10 kilometer met 1050 hoogtemeters. Dat deed hij echter niet steeds aan dezelfde kant van de berg, terwijl je volgens de regels maar voor één klimzijde mag kiezen.

Ook zijn tijd van 7 uur en 28 minuten klopte volgens de wedstrijdleiding niet. Het ging bij Buchmann om de gereden tijd en niet volgens de voorschriften om de verstreken tijd en die bedroeg 7 uur en 51 minuten.

Buchmann deed zijn recordpoging vooral voor het goede doel. Door zijn twee ‘overtredingen’ van het reglement blijft het huidige record van de Amerikaan Keegan Swenson (7 uur en 40 minuten) staan.

De bedoeling van de Everest Challenge is in zo kort mogelijke tijd 8846 hoogtemeters te overbruggen, oftewel de hoogte van de Mount Everest.