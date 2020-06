Schaatser N’tab bij Jumbo-Visma terug naar school

Dai Dai N’tab was feitelijk de eerste schaatser die na het seizoen in de opmerkelijke ‘stoelendans’ tussen Jumbo-Visma en Reggeborgh van ploeg zou gaan veranderen. “Ik wilde er al een klap op geven, toen Kjeld Nuis ineens bekendmaakte dat hij naar Reggeborgh vertrok. Dat vertraagde voor mij het proces. Ik vond het ook jammer, want ik had graag met hem willen gaan trainen bij Jumbo-Visma”, zegt de 25-jarige sprinter, zoon van een Senegalese vader en Nederlandse moeder.

De drievoudig Nederlandse kampioen op de 500 meter beleefde de afgelopen zes jaar onder de hoede van coach Gerard van Velde goede en slechte tijden. Met drie keer goud, een keer zilver en drie keer brons in de wereldbeker toonde hij bij vlagen zijn grote potentie. Zijn prestatiecurve vertoonde echter ook vaak een dalende lijn, met als absoluut dieptepunt zijn diskwalificatie door twee valse starts bij het olympisch kwalificatietoernooi voor Pyeongchang 2018. Daardoor moest hij zijn olympische debuut met vier jaar uitstellen.

“Ik wil gewoon olympisch goud winnen over twee jaar, vandaar ook mijn keuze voor Jumbo-Visma. Een andere route, een nieuwe trainer, een andere trainingsgroep, twee jaar voor de Spelen. Zo’n kans krijg je niet vaak in je loopbaan. Ik denk ook dat ik nu harder en meer aan het trainen ben dan in het verleden. De aanpak is heel anders dan ik gewend was. Het is meer een wetenschappelijke manier van werken. Hoe de trainingen worden benaderd, hoe er wordt getest. Ik ben momenteel veel aan het leren en dat is best wel spannend.”

N’tab had niet het gevoel dat hij bij oud-olympisch kampioen Van Velde was uitgeleerd. “Afgelopen seizoen heb ik in Thialf nog tijden neergezet die ik daar nog nooit had gereden. Maar op een gegeven moment word je goed in de manier waarop je de aanpak van een trainer ondergaat. Ik denk dat het goed is om juist weer wat onzeker te worden over bepaalde dingen en ook zeker de dingen waar je minder goed in bent. Die komen in mijn nieuwe omgeving nu gewoon heel erg bloot te liggen. In het programma dat ik draaide, kon ik dat een beetje verbloemen.”

N’tab dacht dat hij in de zomer onder Van Velde trainde als schaatser voor de 1000 en 1500 meter. “Bij Jumbo-Visma kom ik daar qua uithoudingsvermogen echter niet bij in de buurt. Daar is dus nog veel te winnen. Ik moet echter eerst veel meer bij mijn eigen kracht blijven en dat is de 500 meter. Als die goed loopt, kun je die 1000 meter ook wel flink doorschaatsen. De 500 meter moet echter eerst optimaal zijn. Die afstand mag niet ten koste gaan van mijn mogelijke progressie op de 1000 meter.”