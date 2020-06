Basketbalicoon Jordan doneert komende 10 jaar 100 miljoen dollar

De Amerikaanse baskelballegende Michael Jordan en zijn bedrijf Jordan Brand zullen de komende 10 jaar in totaal 100 miljoen dollar (circa 88,5 miljoen euro) doneren aan goede doelen in de samenleving. De 57-jarige Amerikaan heeft daarbij organisaties op het oog, die zich sterk maken voor gelijkheid tussen de rassen, voor sociale rechtvaardigheid en voor meer onderwijskansen.

“Het is 2020. Er is veel veranderd, maar de ergste dingen zijn hetzelfde gebleven. Black lives matter”, liet Jordan onder meer weten. Hij verwees daarmee naar één van de leuzen die wereldwijd worden gebruikt tijdens de demonstraties tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam anderhalve week geleden door hardhandig optreden van de politie om het leven in Minneapolis. Daarna braken er overal in Amerika rellen uit en nog altijd is het zeer onrustig in de Verenigde Staten.

Jordan reageerde vorige week vol afschuw op het tragische overlijden van Floyd. “Ik ben diep bedroefd en boos. Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging. Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen.”

De vermogende Jordan wilde het echter niet bij woorden alleen laten en besloot samen met zijn Jordan Brand een grote financiële inspanning te leveren. “Totdat het ingebakken racisme compleet is uitgewist, zullen we ons inzetten om de levens van zwarte mensen te beschermen en te verbeteren.”