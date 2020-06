Roglic kan 21 juni al koersen in Sloveens wegkampioenschap

Primoz Roglic kan op 21 juni al zijn eerste echte koers van het jaar rijden. De Sloveense wielerbond heeft voor die dag de nationale kampioenschappen op de weg uitgeschreven. Slovenië is daarmee het enige Europese land dat in de coronacrisis zijn titelstrijd op de geplande datum kan laten doorgaan.

Roglic, de renner van Jumbo-Visma die vorig jaar de Ronde van Spanje won, komt naar verwachting aan de start, evenals Tadej Podagacar (Team Emirates), vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta en derde in de eindstand.

In de herziene wielerkalender van de UCI zijn de nationale kampioenschappen verschoven naar het weekeinde van 22 en 23 augustus, een week voor de start van de Tour de France. Maar Slovenië kon half mei al de maatregelen die waren getroffen om het coronavirus in te dammen versoepelen. Voor de wielerbond een aansporing de nationale kampioenschappen op 21 juni te plannen in het plaatsje Cerklje na Gorenjskem, op een parcours met een aankomst bergop.

“Omdat onze beste wielrenners nu nog thuis zijn, hebben we een beetje haast gemaakt met de kampioenschappen. De renners zullen wel niet in topvorm zijn”, aldus vice-voorzitter Martin Hvastija.