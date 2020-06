Formule 1-kampioen Hamilton na test: ik kan het nog

Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton heeft woensdag voor het eerst sinds de testdagen in februari achter het stuur gezeten van een bolide van Mercedes. Hij legde op circuit Silverstone in Groot-Brittannië testronden af in de Mercedes W09, de auto waarmee hij in 2018 zijn vijfde wereldtitel veroverde.

De Formule 1 maakt zich op voor de eerste race van het seizoen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. Op 5 juli is de aftrap in Oostenrijk. Mercedes en Ferrari zijn voor zover bekend de enige twee teams die zich met een privétest voorbereiden. “Het was heerlijk om weer in de auto te zitten”, zei de Brit na afloop. “Altijd vraag je je na zo’n lange pauze – het was dit keer 103 dagen geloof ik – of je het nog kunt. Dan is het een lekker gevoel om erachter te komen dat je het natuurlijk nog kan. Ik ben fit en er klaar voor.”

Mercedes nam op Silverstone de veiligheidsmaatregelen in acht die straks bij de races van kracht zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Coureurs en monteurs droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar.