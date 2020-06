Serena Williams zegt deelname US Open toe

De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft haar deelname aan de US Open toegezegd. De Roemeense Simona Halep daarentegen heeft de intentie het toernooi dit jaar te laten schieten.

“Eigenlijk kan ik echt niet wachten om terug te keren naar New York en de US Open 2020 te spelen. Ik heb het gevoel dat de USTA ervoor zal zorgen dat alles goed geregeld is en dat iedereen veilig is”, zei Williams, zesvoudig kampioene in New York.

De 38-jarige Williams staat al enige tijd op 23 grandslamtitels en is nog maar één eindzege verwijderd van Margaret Court. Zij heeft met 24 grandslamtitels de meeste overwinningen ooit. Williams was in 2018 en 2019 finaliste op Flushing Meadows.

Halep, de nummer 2 van de wereld, ziet waarschijnlijk af van deelname. “Gekeken naar de voorwaarden die vanmorgen in de aankondiging van de US Open zijn uiteengezet, ben ik vanaf vandaag niet van plan om in New York te spelen”, zei Halep (28) in een verklaring.

Ze zei er wel bij dat haar standpunt nog kan veranderen als de situatie over een maand heel anders is. “Ik wil onderstrepen dat mijn beslissing niet vaststaat”, voegde ze eraan toe.