Guardiola vertrouwt op positief oordeel sporttribunaal voor City

Pep Guardiola heeft goede hoop dat Manchester City komend seizoen toch in de Champions League mag uitkomen. Het internationaal sporttribunaal CAS doet op 13 juli uitspraak in de zaak die City had aangespannen om de Europese schorsing van twee jaar ongedaan te maken. “Ik heb er veel vertrouwen in”, zei de Spaanse trainer van City. “Ik geloof erin dat we in de Champions League mogen spelen. Voor iedereen bij deze club hoop ik op goed nieuws, zodat we de komende jaren kunnen blijven groeien.”

Het CAS behandelde de zaak vorige maand gedurende drie dagen achter gesloten deuren. De UEFA heeft de inmiddels onttroonde kampioen van Engeland voor twee jaar uitgesloten van deelname aan de Champions League en Europa League, vanwege “ernstige schendingen” van de financiĆ«le spelregels.

Manchester City kreeg van de UEFA ook een boete van 30 miljoen euro. De Engelse voetbalclub wil echter vooral de Europese uitsluiting van tafel krijgen. De nummer 2 van de Premier League vreest dat heel wat topspelers willen vertrekken als ze de komende twee seizoenen niet in de Champions League kunnen uitkomen. Bovendien loopt City in dat geval ook tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten mis.