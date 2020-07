Dubbelrol voor coureur De Vries in 24 Uur van Le Mans

Nyck de Vries krijgt een dubbelrol tijdens de 24 Uur van Le Mans. De 25-jarige Fries fungeert op 19 en 20 september als reservecoureur bij Toyota en hij behoort tot de drie vaste rijders van Racing Team Nederland. De Vries bestuurt de Nederlandse auto om de beurt met Frits van Eerd en Giedo van der Garde.

De coureur uit Sneek werd onlangs door Toyota vastgelegd als test- en reservecoureur voor het World Endurance Championship, het kampioenschap langeafstandsracen waar de ‘klassieker’ in Le Mans onderdeel van is. “Dat Nyck door Toyota is gecontracteerd, is een prachtig compliment voor zijn prestaties met Racing Team Nederland”, zegt teambaas Van Eerd. Vorig jaar crashte De Vries tijdens zijn debuut in Le Mans. De Nederlandse bolide wist wel de finish te halen, als 26e.

Racing Team Nederland neemt zelf ook een extra coureur mee naar Le Mans, voor het geval De Vries moet invallen bij Toyota. De coureur, vorig jaar kampioen van de Formule 2, rijdt dit seizoen ook in de Formule E. Waar mogelijk doet hij namens Racing Team Nederland mee aan de langeafstandsraces.