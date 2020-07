Alonso keert bij Renault terug in de Formule 1

Fernando Alonso keert volgend seizoen terug in de Formule 1. Renault heeft woensdag bevestigd dat de tweevoudig wereldkampioen de komende twee jaar voor het Franse team gaat rijden, met een optie voor nog een jaar.

De bijna 39-jarige Alonso werd in 2005 en 2006 bij Renault wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Spanjaard nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, na een aantal tegenvallende jaren bij McLaren. De Spanjaard ging verder in het WK langeafstandsracen en maakte ook uitstapjes naar de IndyCar en de Dakar Rally. Vorig jaar won hij voor de tweede keer op rij de 24 Uur van Le Mans.

“Renault is mijn familie”, verklaart Alonso zijn terugkeer. “Mijn twee wereldtitels zijn mijn mooiste herinneringen aan de Formule 1. Maar ik kijk nu vooruit. Ik ben trots dat ik mag terugkeren. Renault heeft zich afgelopen winter sterk verbeterd. Het team heeft weer de middelen om op het podium te komen, net als ik.”

Renault ziet na dit seizoen Daniel Ricciardo overstappen naar McLaren. Alonso begint als vervanger van de Australiƫr aan zijn derde periode bij het Franse team. Hij gaat daar een team vormen met Esteban Ocon.

Alonso reed van 2003 tot en met 2006 en in 2008-2009 voor Renault. Hij eindigde daarna in dienst van Ferrari twee keer als tweede in het WK. Alonso verliet de Italiaanse renstal eind 2014 om daarna nog vier jaar voor McLaren te rijden.

De Spaanse veteraan wil na Graham Hill de tweede coureur worden die de ‘Triple Crown of Motorsport’ op zijn erelijst heeft staan. Twee onderdelen daarvan heeft hij al binnen: winst van de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 en winst van de 24 Uur van Le Mans. Alonso mist alleen nog een overwinning in de Indy 500. Hij deed twee keer mee aan de beroemde race op de ‘Oval’ in Indianapolis. In 2017 viel hij uit met een kapotte motor nadat hij een tijdje aan de leiding had gelegen, vorig jaar bleef hij al steken in de kwalificatie.