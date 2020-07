BinckBank Tour eindigt op Muur van Geraardsbergen

De BinckBank Tour eindigt dit jaar op de Muur van Geraardsbergen. Dat heeft de organisatie van de enige etappekoers uit de UCI WorldTour door Nederland en België op een persconferentie in Sittard-Geleen bekendgemaakt.

Na een lange aanloop over brede wegen wacht de renners in de vijfde en laatste etappe een pittige omloop door Geraardsbergen, die ze vier keer moeten afleggen. De openingsrit gaat van de Belgische kustplaats Blankenberge naar het West-Vlaamse Ardooie. Een dag later volgt een tijdrit over 11 kilometer in Vlissingen.

De derde etappe leidt de wielrenners van de Zeeuwse stad Philippine naar het Oost-Vlaamse Aalter. De voorlaatste rit start in het Belgische Riemst en eindigt in Sittard-Geleen, met een finale op de Cauberg.

Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour dit jaar ingekort tot vijf dagen in plaats van zeven. De wedstrijd uit de WorldTour vindt nu plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober.

“Uiteraard volgen wij als organisatie de ontwikkelingen rond Covid-19 op de voet”, zegt koersdirecteur Rob Discart. “We voorzien voor onze wedstrijd een specifiek protocol in lijn met de richtlijnen van de Belgische en Nederlandse overheden en in overeenstemming met de adviezen die door UCI zijn voorzien.”

“Dat het een speciale BinckBank Tour gaat worden, stond al vast voor het invullen van het parcours”, zegt manager Dieter Haerens van de etappekoers door Nederland en België. “We hebben een mooie plaats op de wielerkalender tussen grote ronden en klassiekers. We maken voor het eerst kennis met Zeeland en verheugen ons op een aangenaam weerzien met wielergekke finishplaatsen als Ardooie en Geraardsbergen.”