‘Zonder Tokio 2021 waarschijnlijk evenmin Peking 2022’

Als de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio ook in 2021 niet kunnen doorgaan vanwege de coronapandemie, dan zullen de Winterspelen van Peking 2022 waarschijnlijk ook geannuleerd moeten worden. Dat zegt het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound in een interview met persbureau Reuters.

“Als er in juli en augustus volgend jaar in Tokio een Covid-19-probleem is, is het moeilijk voor te stellen dat er op hetzelfde continent vijf maanden later geen domino-effect zal zijn”, liet de 78-jarige Canadees weten.

De Zomerspelen van Tokio staan nu gepland van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Amper een half jaar later zouden de Winterspelen in Peking (4 – 20 februari 2022) moeten beginnen. Zonder vaccin tegen het nieuwe coronavirus lijkt de kans klein dat beide mega-evenementen volgens plan doorgang kunnen vinden. Pound ziet echter ook nog de nodige problemen van politieke aard opdoemen voor het IOC.

Hij wijst onder meer op de gespannen verhoudingen tussen China en de Verenigde Staten vanwege onder meer de coronapandemie en de instabiele situatie in Hongkong. “Tenminste één deel van de VS plant een verkiezingscampagne die helemaal tegen China gericht is”, doelde de jurist op president Donald Trump en zijn aanhang. “Aan de andere kant kan het gevaarlijk zijn om Amerikanen naar China te laten reizen vanwege het recordaantal coronagevallen dat de VS telt. Het zijn rare scenario’s, maar ze kunnen gaan gebeuren.”

Volgens Pound staat Peking 2022 vrijdag tijdens het IOC-congres nog niet op de agenda. “Het zou de zaken alleen maar nodeloos gecompliceerd maken, omdat we gewoon nog niet weten waar we aan toe zijn. Aan het eind van dit jaar zullen de Winterspelen wel op onze radar komen. Voorlopig houden we ons vooral bezig met de Zomerspelen van Tokio in 2021.”