Tevreden Hamilton pakt leiding in klassement van Formule 1

Lewis Hamilton kon zijn geluk niet op na zijn zege in de Grote Prijs van Hongarije. “Ik ben hier het hele weekeinde top geweest”, zei hij.

Hamilton startte van poleposition en domineerde de derde race van dit seizoen van start tot finish. De kopman van Mercedes zette ook nog eens de snelste raceronde neer, wat hem een bonuspunt in het klassement voor het WK opleverde.

“Mijn eerste race van dit seizoen was tegenvallend”, doelde Hamilton op zijn vierde plaats in de Grote Prijs van Oostenrijk. “Maar ik ben weer geconcentreerd en win nu tweemaal op rij.” De regerend wereldkampioen won vorige week ook al de Grote Prijs van Steiermark.

Hamilton vierde zijn derde zege op rij in Hongarije. Hij heeft nu 86 races in de Formule 1 gewonnen. Dat zijn er nog maar vijf minder dan Michael Schumacher.

Hamilton nam de leiding in het klassement over van zijn ploeggenoot Valtteri Bottas, die vlak achter Verstappen als derde eindigde op de Hungaroring nabij Boedapest. Verstappen staat derde na drie races van het uitgestelde seizoen in de koningsklasse van de autosport.