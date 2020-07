Todt: hopelijk ziet de wereld Schumacher ooit opnieuw

Michael Schumacher hoopt ooit weer in het openbaar te kunnen verschijnen. Dat zegt Jean Todt, de voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, die als een van de weinigen af en toe op bezoek gaat bij de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Schumacher revalideert sinds zijn zware ski-ongeval eind 2013 in stilte in zijn huis in Zwitserland.

“Hij vecht. Ik hoop dat de wereld hem ooit opnieuw zal kunnen terugzien. Dat is waar hij en zijn gezin aan werken”, zei Todt in de Britse krant Daily Mail. Hij was vorige week op bezoek bij de Duitse racelegende, die zijn grootste successen vierde bij Ferrari toen Todt zijn teambaas was. Meer wilde Todt niet kwijt. Hij houdt zich daarmee aan het verzoek van de familie om niets over de gezondheidstoestand van Schumacher naar buiten te brengen.

De Daily Mail legde Todt ook voor dat Lewis Hamilton langzaamaan de records van Michael Schumacher in de Formule 1 nadert. De Brit van Mercedes aast dit seizoen op zijn zevende wereldtitel en kan zondag in de Grote Prijs van Hongarije zijn 86e grand prix winnen. Het record staat met 91 op naam van Schumacher. “Ik weet dat het kan gebeuren, alle ingrediĆ«nten zijn aanwezig bij Mercedes om dat voor elkaar te krijgen, maar het laat me koud. Na het ongeval van Michael zijn die records niet meer van belang”, reageerde Todt.