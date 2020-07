American footballclub laat ‘Redskins’ nu al vallen

Washington Redskins bestaat niet meer. De American footballclub uit de hoofdstad van de Verenigde Staten heeft de omstreden naam ‘Redskins’ (roodhuiden) laten vallen en gaat voorlopig verder als Washington Football Team. De club is op zoek naar een nieuwe naam voor de toekomst.

Op Twitter heeft de club uit de NFL z’n naam al aangepast. De website is wel nog steeds redskins.com en de clubkleuren (wijnrood met goud) blijven hetzelfde.

Washington Redskins kondigde begin deze maand, onder druk van onder meer sponsoren, aan om een andere naam te gaan verzinnen. De naam Redskins verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend. De club gaat ook het logo aanpassen. Dat bestaat nu uit een roodgekleurd indianenhoofd met twee veren.

De club werd in 1932 in Boston opgericht als de Braves, maar een jaar later al omgedoopt tot de Redskins. Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld wordt wereldwijd gesproken over het veranderen van discutabele benamingen.