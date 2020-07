Badmintonner Maas (29) stopt als international

Badmintonner Jelle Maas komt niet langer uit voor het Nederlandse team. De 29-jarige speler uit Dongen zegt dat hij niet meer dezelfde passie had als voorheen. De onzekere toekomst door de uitbraak van het coronavirus heeft hem een beslissende zet gegeven om te stoppen, meldt de badmintonbond. Het besluit is een tegenvaller voor Robin Tameling, met wie hij samenspeelde in het dubbelspel.

Maas brak al vroeg door en was ongeveer dertien jaar actief voor de Nederlandse teams. “De bronzen medailles met Tabeling op het EK in Huelva in 2018 en de Europese Spelen in Minsk vorig jaar zijn mijn persoonlijke hoogtepunten. Maar natuurlijk was de zilveren plak met het mannenteam op de EK in Frankrijk ook een fantastische teamprestatie. Daar ben ik trots op”, zegt dubbelspecialist Maas, die wel actief blijft in clubverband bij SC 08 L├╝dinghausen uit Duitsland. Tabeling zal zich nu tot de Olympische Spelen in Tokio volledig focussen op het gemengd dubbel met Selena Piek.