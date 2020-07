Tennistoernooi Palermo rekent bij seizoenshervatting op Halep

Het tennistoernooi van Palermo, dat op maandag 3 augustus begint, rekent erop dat Simona Halep deelneemt aan het eerste WTA-evenement sinds de coronapauze. Het meedoen van de nummer 2 is twijfelachtig geworden, omdat reizigers die vanuit Roemenië naar Italië reizen eerst twee weken in quarantaine moeten.

“Halep moet deelnemen aan het 31e Palermo Ladies Open”, zei toernooidirecteur Oliviero Palma. “We wachten op een officiële mededeling van de bevoegde autoriteiten, maar we hebben er vertrouwen in. Na het bekijken van de geldende bepalingen lijkt het erop dat werknemers, en dus ook professionele atleten, moeten worden vrijgesteld van de verplichte quarantaine.”

Het graveltoernooi op Sicilië is het eerste toernooi in vijf maanden. Onlangs maakte de WTA bekend dat de toernooien in China geen doorgang vinden.

Zondag arriveren de eerste speelsters voor het kwalificatietoernooi in Palermo. Zij zullen elke vier dagen getest worden op het coronavirus. De organisatie is nog in afwachting van het ja-woord van de Tsjechische Karolina Pliskova, de mondiale nummer 3.