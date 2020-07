Turnsters Linders en Tijmes stappen uit anonimiteit

Turnsters Loes Linders en Stephanie Tijmes hebben via sociale media bekendgemaakt dat zij tot de groep behoorden die mishandeld en vernederd werd. Dat deden de twee oud-topsporters door de tekst ‘Ik ben een van hen…’ te gebruiken.

“De reden dat wij nu zo naar buiten treden, is om het publieke debat steviger te kunnen voeren. De geanonimiseerde getuigenissen waren bedoeld om de discussie niet te reduceren tot één coach, één club of één generatie. Het is een universeel verhaal, en een internationaal probleem. Die schrijnende en pijnlijke constatering moet bespreekbaar worden gemaakt”, zeggen de twee turnsters tegen het Noordhollands Dagblad.

Die krant pakte zaterdag groot uit met een bekentenis van de inmiddels 64-jarige turncoach Gerrit Beltman. Die gaf aan zich schuldig te hebben gemaakt aan onder meer fysieke en psychische mishandeling, vernedering en manipulatie.

“Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél”, liet Beltman optekenen. “Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten.”

Zowel Linders als Tijmes gebruikte de hashtag #dossierturnmisbruik.