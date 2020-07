Van Aert kopman Jumbo-Visma in Strade Bianche

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma staat volgende week zaterdag met Wout van Aert als kopman aan de start van Strade Bianche. De eendagskoers over deels onverharde wegen in de regio Florence, met start en finish in Siena, is de eerste wedstrijd uit de UCI WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden als gevolg van de coronacrisis.

“Sinds begin juni werk ik toe naar de herstart van het seizoen”, zegt Van Aert. “Ik ben er klaar voor. Strade Bianche is een heel mooie koers om mee te beginnen. Na twee podiumplaatsen ga ik weer voor een topklassering.” De 25-jarige Belg eindigde de afgelopen twee jaar als derde in Strade Bianche.

Van Aert krijgt drie Nederlandse teamgenoten met zich mee: Antwan Tolhoek, Mike Teunissen en Bert-Jan Lindeman. De ploeg van Jumbo-Visma bestaat verder uit de de Belg Maarten Wynants, Paul Martens uit Duitsland en de Noor Amund Grøndahl Jansen. Sprinter Dylan Groenewegen hervat zijn seizoen op dezelfde dag in België, in de Heistse Pijl.