Qatar wil de Olympische Spelen gaan organiseren

Qatar gaat weer een poging doen om de Olympische Spelen binnen te halen. Het olympisch comité van de Golfstaat heeft een formeel verzoek ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om in gesprek te gaan. Qatar mikt niet op een specifiek jaar, maar heeft het IOC kenbaar gemaakt dat het graag “op termijn” de Olympische en Paralympische Spelen wil huisvesten.

Het IOC heeft voor de Spelen tot en met 2028 al gastlanden aangewezen. De Zomerspelen van 2032 zijn de eerste die ‘openstaan’. Qatar, dat de afgelopen jaren al tal van grote sporttoernooien huisvestte en in 2022 het WK voetbal organiseert, zou vanaf dan als gastland willen dienen. Het grootste sportevenement ter wereld werd nog nooit in het Midden-Oosten gehouden. Qatar deed eerder al pogingen om de Spelen van 2016 en 2020 binnen te halen, maar zonder succes.

“Sport speelt al jaren een cruciale rol in de ontwikkeling van ons land”, zegt sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, de voorzitter van het nationale comité. “Qatar heeft bekendheid verworven als locatie van grote sporttoernooien in verschillende disciplines, zoals atletiek, wielrennen, gymnastiek, voetbal, tennis en volleybal. Ons onophoudelijke streven om sport als middel te gebruiken om vrede en culturele uitwisseling te bevorderen, zijn de basis voor onze gesprekken met het IOC.”

Qatar heeft zich formeel bij het IOC gemeld om in gesprek te gaan. Voor de Spelen van 2032 maakten eerder onder meer de Australische staat Queensland, Indonesië en India en de buurlanden Noord- en Zuid-Korea hun interesse al kenbaar. Begin dit jaar werd bekend dat een groep Nederlandse oud-atleten samen met het bedrijfsleven aan een plan werkt om de Spelen van 2032 naar Nederland te halen.

Volgend jaar zijn de uitgestelde Spelen van Tokio, in 2024 is Parijs aan de beurt en vier jaar later huisvest Los Angeles het grootste sportevenement ter wereld.