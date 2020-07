Van Vleuten weet ook in Strade Bianche alle ogen op zich gericht

Annemiek van Vleuten begrijpt dat zaterdag bij Strade Bianche veel van haar wordt verwacht. De 37-jarige Nederlandse wielrenster is niet alleen de titelverdedigster bij de wedstrijd uit de UCI Women’s WorldTour, ze won daarnaast ook alle vier de wedstrijden waar ze dit jaar aan meedeed.

“Ik voel zeker druk omdat het de eerste wedstrijd uit de WorldTour is. Deze wedstrijd is een van mijn doelen voor dit jaar. Daarom voel ik wel een beetje druk. Mensen weten dat mijn vorm goed is en dat ik hier wil presteren”, aldus Van Vleuten, die fietst voor Mitchelton-Scott.

Begin dit jaar won Van Vleuten de Omloop Het Nieuwsblad, waarna het wielerseizoen vanwege het coronavirus stil kwam te liggen. Bij de hervatting sloeg de regerend wereldkampioene afgelopen week toe in Baskenland. Van Vleuten won alle drie de races waar ze aan de start verscheen.

In Siena, zaterdag zowel start- als aankomstplaats in de koers over 136 kilometer, krijgt Van Vleuten ondersteuning van haar landgenote Moniek Tenniglo, de Nieuw-Zeelandse Georgia Williams en de Australische rensters Jess Allen, Lucy Kennedy en Amanda Spratt.

Vorig jaar maart kwam Van Vleuten solo als eerste over de finish. Ze ontsnapte zo’n 12 kilometer voor de streep uit een kopgroep van tien rensters. “We hebben in Spanje laten zien dat het niveau hoog is. De meeste teams waren van de partij, het deelnemersveld ziet er grotendeels hetzelfde uit. Ik denk dat het enige verschil is dat we normaal gesproken in het voorjaar racen en nu in augustus, dus ik ben benieuwd hoe de witte wegen in de zomer zijn”, aldus Van Vleuten.