Zonderland dacht ooit om streng regime: dochter niet op turnen

Turner Epke Zonderland kwam in het Sportjournaal van de NOS tot een opmerkelijke ontboezeming. Gevraagd naar zijn ervaringen met mentale en fysieke mishandeling in de turnwereld, waar de afgelopen dagen veel over te doen is, zei de olympisch kampioen van 2012 onder meer: “Ik heb ook wel eens gedacht: ik hoef later mijn dochter niet op turnen te hebben. Het regime bij de vrouwen was streng vroeger, dat vond ik te heftig. Daar denk ik nu wel anders over. Zoals het nu gaat, is prima, denk ik.”

Volgens Zonderland (34) werd er vroeger in de turnhal, waar de mannen en vrouwen vaak gezamenlijk trainden, onder meer veel geschreeuwd. “Er lag ook heel veel focus op het gewicht bij de dames. Het ging er strenger aan toe dan bij de mannen en er waren zeker dingen die niet goed waren. Bij ons was het toch allemaal wat meer onbevangen en relaxed.”

Volgens de meervoudige wereldkampioen uit Friesland is de situatie in het topturnen voor vrouwen verbeterd. “Het beeld is nu gelukkig bijgesteld. Dat moet ook naar voren komen. Dat het niet moet op een manier van keihard werken, waarbij geen ruimte is voor emoties, discussies en niet praten met elkaar. Dat moet de boodschap zijn.”