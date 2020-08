Oud-tennisser Puerta: ik loog om strafvermindering te krijgen

Mariano Puerta heeft in 2005 gelogen over doping om zo strafvermindering te krijgen. De 41-jarige oud-tennisser zegt dat maandag in de krant La Nacion.

Puerta verloor vijftien jaar geleden in de finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal. Na de finale testte hij positief op etilefrine. Het was zijn tweede dopingovertreding. In 2003 werden in zijn urine sporen aangetroffen van clenbuterol. Puerta werd toen voor negen maanden geschorst.

Puerta zei dat etilefrine bij hem was aangetroffen doordat hij een slok nam van het glas water van zijn vrouw waarin ze medicatie voor menstruatiepijn had gedaan. De straf van de tennisser werd teruggebracht van acht tot twee jaar. Dat was een leugen, zegt Puerta nu. “Ik wil niet langer een bedrieger zijn. Daarom vertel ik dit nu.”