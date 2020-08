Meijer reist rond door turnland met moeilijke boodschap

In zijn rondgang langs turnverenigingen treft Mark Meijer deze week een hoop emotie. “En ik begrijp dat ook”, zegt de technisch directeur van gymnastiekbond KNGU, die vorige week met het bestuur van de bond het topsportprogramma van de vrouwen stillegde. Het was een gevolg van de schuldbekentenis van turncoach Gerrit Beltman. Maar vooral ook van nieuwe getuigenissen over fysieke en geestelijke mishandeling door turntrainers die nu nog in dienst zijn van de KNGU of betrokken zijn bij het olympisch project.

Dinsdag bezocht Meijer PAX Haarlemmermeer en Turnz in Amsterdam. Bij die eerste vereniging traint Eythora Thorsdottir onder Patrick Kiens, een van de coaches – naast bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers – die in de beschuldigingen wordt genoemd. Bij Turnz wordt Oranje-turnster Sanna Veerman begeleid door Wolther Kooistra, een coach die zeker niet bekend staat om zijn harde aanpak.

Wiersma en Wevers mogen zo lang er een onafhankelijk onderzoek loopt hun functie niet meer uitoefenen. Zo bepaalde hun werkgever KNGU vorige week. Over de andere coaches die betrokken zijn bij het topsportprogramma – naast Kiens en Kooistra ook Nico Zijp (Flik-Flak Den Bosch) en Frank Louter (TON Almelo) – heeft de bond geen zeggenschap. Meijer verzocht de betreffende verenigingen ook hen voorlopig hun werkzaamheden te laten staken. “We willen een onafhankelijk onderzoek, waarbij we iedereen met slechte ervaringen verzoeken zich te melden”, vertelt Meijer. “Als we zo de situatie rond de technische staf van de KNGU willen evalueren, dan zou je ook die vier clubcoaches even ‘on hold’ moeten zetten.”

Met die boodschap reist Meijer, die zijn vakantie vorige week noodgedwongen moest afbreken, door het land waar hij niet altijd enthousiast ontvangen wordt. “Ik begrijp dat. Het is ongelooflijk lastig, voor de sporters en de betroffen coaches. Zeker als het gaat om coaches over wie nu in ieder geval in de openbaarheid niet negatief is gesproken.”

Ondertussen sprak de in Oisterwijk woonachtige Meijer met sporters die bang zijn dat hun olympische missie in het gedrang komt. In Heerenveen is inmiddels de tijdelijke oplossing dat onder anderen Sanne en Lieke Wevers trainen onder José van der Veen, al clubtrainer in Heerenveen, en KNGU-coach Janneke Wiersma, de vrouw van de bondscoach. Olympisch kampioene Sanne Wevers klaagde desondanks op Instagram dat haar het werken “onmogelijk” wordt gemaakt. Meijer: “We zoeken naar een goede oplossing. Daarvoor ben ik nu overal aan het sparren en ga ik vrijdag, met alles wat ik dan gehoord heb, met vertegenwoordigers van de clubbesturen in gesprek. Het brengt een hoop emotie met zich mee. Ik snap dat het niet zo maar iets is wat ik vraag. Maar dit is volgens ons wel nodig.”