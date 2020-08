Wielrenner Jakobsen ontwaakt uit coma

Wielrenner Fabio Jakobsen is uit zijn kunstmatige coma gehaald. De 23-jarige renner, die woensdag zwaargewond raakte bij een valpartij aan het einde van de eerste etappe in de Ronde van Polen, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt de organisatie van de Poolse etappekoers op Twitter.

Jakobsen crashte woensdag vlak voor de finish met een snelheid van ruim 80 kilometer per uur. De sprinter van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step werd ingesloten door Dylan Groenewegen, die hij binnendoor probeerde te passeren. Groenewegen week van zijn lijn af en stak ook zijn elleboog een beetje uit, waardoor Jakobsen door de hekken heen vloog.

De Nederlands kampioen op de weg van 2019 onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie. Volgens ploegleider Patrick Lefevere heeft Jakobsen zo’n beetje alle botten in z’n gezicht gebroken. Hij werd na de operatie in een kunstmatige coma gehouden.

In eerste instantie zouden de artsen donderdag al gaan proberen hem daaruit te halen, maar dat werd een dag later. Onderzoek wees eerder al uit dat Jakobsen geen hersen- of rugletsel heeft en dat ook vitale organen onbeschadigd zijn.

De Poolse justitie doet onderzoek naar de crash met de twee Nederlandse sprinters in de hoofdrol. Groenewegen kwam direct na de finish, die hij als eerste passeerde, ook ten val en brak daarbij een sleutelbeen. Hij werd gediskwalificeerd voor het veroorzaken van het ongeluk. De internationale wielrenunie UCI stelde woensdag al direct een onderzoek in.

“Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is”, schreef Groenewegen donderdag op Twitter. “Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.”