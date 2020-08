Luiten sluit bij eerste majortoernooi af met ronde van 69 slagen

Golfer Joost Luiten is op de slotdag van het eerste majortoernooi van het jaar nog wat plekken gestegen. De Nederlander had bij het US PGA Championship voor zijn laatste ronde 69 slagen nodig. Dat is een slag onder par. De eerste drie ronden noteerde de 34-jarige Luiten respectievelijk 71, 68 en 73 slagen.

Luiten staat voorlopig op de 54e plaats, maar nog niet iedereen is klaar op golfbaan Harding Park in San Francisco. De geboren Bleiswijker zou aanvankelijk niet meedoen aan het majortoernooi. Toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot Luiten toch naar de Verenigde Staten te gaan. Zijn beste klassering in een major is de 21e plaats in het US PGA CHampionship van 2012. Hij wilde die prestatie graag verbeteren maar slaagde daar in San Francisco dus niet in.