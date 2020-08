Froome ondanks bijrol in Dauphiné optimistisch over Tour

Chris Froome zegt zich in aanloop naar de Tour de France geen zorgen te maken over zijn vorm. De Brit speelde donderdag in de tweede rit in het Critérium du Dauphiné een bijrol. Froome finishte in de zware etappe als 49e, op 8 minuten en 32 seconden van de Sloveense winnaar Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

“Het is duidelijk dat ik nog ritme mis, maar ik voel me met de dag beter worden. Ik ben optimistisch over de Tour de France”, aldus de 35-jarige Froome, die de Tour vier keer op zijn naam schreef.

Froome was vorig jaar in het Critérium du Dauphiné betrokken bij een zware valpartij. Hij stond zes maanden aan de kant en er werd gevreesd voor het einde van zijn loopbaan.

“Het geeft een geweldig gevoel om terug te zijn in het peloton. Vergeet niet dat ik maar een handjevol dagen heb gefietst in een jaar tijd”, aldus een hoopvolle Froome.