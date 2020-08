Kampioen MotoGP Márquez nog maanden uit roulatie

Motorracer Marc Márquez komt nog zeker twee tot drie maanden niet in actie in de MotoGP. De regerend wereldkampioen neemt alle tijd om zijn gebroken arm te laten herstellen, melde zijn ploeg Repsol Honda na de kwalificaties bij de Grote Prijs van Stiermarken in Oostenrijk.

De Spanjaard brak zijn rechterbovenarm bij een crash in de eerste race van dit jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Specialisten hebben hem nu het advies gegeven de komende maanden nog niet op de motor te stappen.

Márquez sloeg door de blessure al de GP’s van Andalusië, Tsjechië en Oostenrijk over en heeft dit kampioenschap nog nul punten. Hij zal zijn wereldtitel dit jaar moeten afstaan en mogelijk komt hij helemaal niet meer in actie. Op de herziene kalender is 22 november de laatste race in Portugal.

“Er is veel gezegd over het herstel van Marc en wanneer hij zou terugkeren, maar vanaf de eerste dag na de tweede operatie hebben we gezegd dat het enige doel is dat hij 100 procent wordt. We willen niet overhaasten”, aldus teammanager Alberto Puig.

Márquez was aanvankelijk heel ongeduldig. Hij liet zich na zijn crash meteen opereren en wilde met de plaat in zijn arm gewoon meedoen aan de tweede race van het seizoen, die ook op het circuit van Jerez plaatsvond. De wegracer kreeg nota bene groen licht van de artsen, maar hij ondervond in de trainingen toch te veel pijn en besloot niet van start te gaan in de GP van Andalusië.