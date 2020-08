Alaphilippe draagt zege op aan overleden vader

Hij was er drie weken geleden in Milaan-Sanremo (tweede) al dichtbij maar zondag, na de tweede etappe van de Tour de France, kon Julian Alaphilippe alsnog eer betuigen aan zijn vader. “Deze overwinning is voor hem”, zei de geëmotioneerde Fransman van Deceuninck – Quick-Step, wiens vader in juni overleed.

Op 13 kilometer voor de finish, in het klimmetje van de Col des Quatre Chemins in de straten van Nice, was zijn aanval voorzien. Toch kon alleen de Zwitser Marc Hirschi reageren, terwijl later de Brit Adam Yates nog aansloot. “Ik was enorm gefocust op dat moment. De ploeg heeft daarvoor geweldig werk voor me verricht”, vertelde de ritwinnaar, die meteen ook de gele trui overnam van de Noor Alexander Kristoff. “Het is een speciaal seizoen met moeilijke momenten. Nu gaan we van dag tot dag bekijken hoe en of we de trui zullen verdedigen.”

Het was de vijfde ritzege in de Tour voor de 28-jarige Fransman die vorig jaar pas net voor het slotweekeinde uit het geel werd gereden. Een rol in het algemeen klassement voorziet hij dit jaar niet. Alaphilippe is explosief, kan lang mee, maar komt in het hooggebergte tekort tegen echte klimmers als Egan Bernal en Primoz Roglic. “Maar we geven de trui natuurlijk ook niet zo maar cadeau. Het is een eer om het geel te dragen.”

Hij roemde met name Dries Devenyns, zijn Belgische ploeggenoot die de koers in de slotfase hard maakte. “Dat had ik gevraagd omdat ik me goed voelde. Met Hirschi en Yates kreeg ik bovendien twee coureurs mee die hun werk deden. Alleen had ik het tegen het peloton nooit gered.”

Maandag, in een grotendeels vlakke rit naar Sisteron, mikt zijn ploeg weer op ritwinst voor de Ierse sprinter Sam Bennett. Alaphilippe: “We zijn hier voor ritzeges, dit geel is een bonus. Daar wil ik nu vooral van genieten.”