Djokovic heeft tweede ‘Golden Masters’ compleet

Novak Djokovic was al de enige tennisser die de negen masterstoernooien allemaal een keer heeft gewonnen en zaterdag maakte de Serviër zelfs zijn tweede ‘Career Golden Masters’ compleet. Djokovic was net als in 2018 de beste op het ATP-toernooi van Cincinnati, dat dit keer vanwege het coronavirus wel in New York werd gespeeld. De nummer 1 van de wereld versloeg de Canadees Milos Raonic in drie sets (1-6 6-3 6-4). Twee jaar geleden completeerde hij zijn eerste ‘Career Golden Masters’ in Cincinnati.

“Ik probeer alles uit mijn carrière te halen”, zei Djokovic. “Ik voel dat ik fysiek, mentaal en emotioneel op mijn top ben. Ik wil die tijd zo goed mogelijk gebruiken. Ik heb een van de beste periodes uit mijn carrière, waarin ik mijn beste tennis laat zien.” Djokovic is dit jaar nog steeds ongeslagen. Hij zette zijn 23 partijen allemaal in winst om. De Serviër leidde zijn land begin dit jaar naar winst van de ATP Cup, waarna hij de Australian Open won en het toernooi van Dubai.

Djokovic veroverde zaterdag zijn 35e masterstitel, waarmee hij het record van Rafael Nadal evenaarde. Roger Federer staat op 28 masterstitels. De Serviër won zes keer in Miami, vijf keer in Indian Wells en Parijs, vier keer in Rome, Canada en Shanghai, drie keer in Madrid en twee keer de masters van Monte Carlo en Cincinnati.