Jumbo-renner Van Aert mag voor eigen kans gaan in Privas

Wout van Aert mag in de Touretappe van woensdag voor zijn kans gaan in de sprint. “Ik heb wel mijn zinnen gezet op deze etappe”, gaf de Belgische coureur van Jumbo-Visma voor de start van de vijfde rit in Gap toe. Dinsdag reed Van Aert op de slotklim naar Orcières-Merlette nog lange tijd op kop in dienst van zijn kopman Primoz Roglic.

“Het was heel belangrijk voor de ploeg”, keek Van Aert terug. “We pakten een ritzege en Primoz deed een goede zaak voor het klassement. Ook Tom Dumoulin is er nog bij. Julian Alaphilippe staat nog in het geel, dus daar zijn we ook blij mee. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en ben blij dat onze kopman het kon afmaken.”

Van Aert, in augustus al winnaar van de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, heeft geen moeite met zijn knechtenrol in de Tour de France. Het geel in Parijs is het heilige doel van zijn ploeg, maar woensdag richting finishplaats Privas mag hij het proberen. “Het is een rit die mogelijkheden biedt met een lastige finale. Ik heb deze etappe bestudeerd in het routeboek, de finale en finish bieden perspectieven. Ik denk dat deze etappe wel gecontroleerd zal worden door de sprintersploegen. Maar het is een iets lastigere finale, dus ik denk dat ik een klein voordeel heb op die echt rappe mannen.”